Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Arıza', bu akşam saat 20'de yeni bir heyecan fırtınasıyla başlayacak. O3 Medya yapımı 'Arıza'da başrolleri Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül paylaşıyor.

Tutkulu ama bir o kadar da imkansız bir aşkın kahramanlarının ve çevresindekilerin yüksek dozdaki romantizmle aksiyon içerikli yaşantılarını hikâye edinen 'Arıza'nın yönetmeni Recai Karagöz. Senaristi ise Ozan Aksungur.

'Arıza'da 'Burak Ersoylu'yu canlandıran Olgun Toker, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile yaptığı röportajda dizinin senaryosunun çok iyi bir şekilde inşa edilmiş olduğunu belirterek "Temeli sağlam atılmış. İzleyiciyi hemen içine alacağını düşünüyorum. Her karakter başlı başına bir hikâye" dedi.

'Arıza'dan 'Burak Ersoylu' için teklif geldiğinde neler hissettiniz?

'Arıza'nın kulislerde adı geçmeye başladığında merak etmeye başlamıştım. Daha önce çalışma fırsatı bulduğum insanlar yer alıyordu. Recai Karagöz ile daha önce çalışmıştım. Heyecanı karşısındakine geçen bir insan. Önce senaryonun niteliği cezbetti tabii ama kimlerle yolculuğa çıkacağımız da benim için çok önemliydi.

'Arıza'nın hangi özellikleri teklifi kabul etmenizi sağladı?

Başlarda maalesef sadece ilk bölümleri okuyabiliyoruz. Sektörde herkes birinci bölüm uzmanı olmuş durumda. Ama iş devamındaki planlamada. 'Ne vadediyor?', 'Nereye gidecek hikaye?'... 'Arıza', çok iyi inşa edilmiş bir senaryo. Temeli sağlam atılmış. İzleyiciyi hemen içine alacağını düşünüyorum. Her karakter başlı başına bir hikâye ve her karakteri çok önemli oyuncular oynuyor. Rejinin dinamizmi de en büyük şansımız.

'Burak Ersoylu' karakterini analiz edebilir misiniz?

Gücü elinde tutan bir mafyanın veliahtı olarak doğmuş. Bu bir insanın dengesini bozmak için yeterli. Aşırılıklarının, zorbalıklarının farkında değil. Güç zehirlenmesi. Bu yüzden de çok tehlikeli. Zeki, işbitirici bir insan. Ne istiyorsa vermişler ya da almış. Ama aşk? 'Halide'ye olan aşkına karşılık bulamayınca herkese hayatını zindan ediyor ama bu sefer karşısında daha önce görmediği bir cesaretle karşılaşıyor.

Kötü bir adamı canlandırmanın oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Siz de aynı görüşte misiniz?

Senaryo okuduğumda beni istisnasız her defasında etkileyen şey aynı. Bu değişmedi. Roman, hikâye, tiyatro metni veya üçüncü sayfa gazete haberi... Hep aynı şey ilgimi çekiyor. İnsanoğlunun koşullar karşısındaki tutarsızlığı....Bencil yaradılışa sahibiz. Bu doğayla ilişkimizde de bariz görülüyor. O yüzden saf iyilikten hiç kimse söz edemedi. Sözü edilenler de gerçeklikten uzak masalsı karakterler. Her insanın kendini konumlandırdığı rol, yanındakine aykırıdır. Benim için önemli olan roldeki bu aykırılığı gösterebilmek. Kararlarının nedenlerini sunan bir senaryoda işiniz daha kolay. 'Arıza'daki 'Burak Ersoylu' da öyle.

Kötü adamı en iyi şekilde canlandırmak için özel metotlar / veya sizin metotlarınız var mı? Karakterinizi canlandırmak için özel bir çalışma yaptınız mı?

Özel bir metodum yok. Sadece anı ve koşulları oduncu kantarından ziyade kuyumcu kantarıyla tartmaya çalışıyorum. Mesleğimin gerektirdiği şeyleri yapmak bana özel bir çalışma gibi gelmiyor ama bu rolde istisna bir durum oldu. 'Burak Ersoylu' zengin bir adam. Genç, dinamik. Spor için yeterli zamanı ve imkanı bulabilen fit biri. Kum torbası dövdüğü bir sahne vardı. Pandemiden 8 kilo alarak çıkmıştım. 2 ayda 13 kilo verdim.

Kariyerinizin 10'uncu yılındasınız? 10 yılınızı raporlamanızı istesek kariyeriniz hakkında nasıl bir yorumda bulunursunuz?

Açıkçası daha yeni başlıyorum. Bu günlerde kendimi daha profesyonel hissediyorum. Büyüdüm galiba... İlk dönemlerim herkesten önce kendime ispatla geçiyordu. En alt basamaktan başladım ben bu işe. Her anımın her kadememin arkasındayım. Bütün hatalarımın da. Ben en iyi hata yaparak öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum.

Sizce bir oyuncunun mesleğini en iyi şekilde icra etmesi için 'Olmazsa olmaz' hangi niteliklere sahip olması gerekir?

'Olmazsa olmazlar'dan nefret ederim ama malesef bu meslekte de dirayet kazanmak için bazı şeyler var. Meraklı olmak, izlemek, okumak. Her konuda, istisnasız her konuda ayık olmak, zihni bedenden ayrı tutmamak gerek. Daha çok var da onları 10 yıl sonra söylesem daha sağlıklı olur.

Geleceğiniz adına en büyük hayaliniz / planınız nedir? Ne yaparsanız 'Evet, işte budur' dersiniz?

Film çekmek istiyorum. Evet. Ben de film çekebileceğine inananlardanım. Bunun için çalışmaya başladım.