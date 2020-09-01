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Arıza yeni tanıtımı ile çok konuşulacak!

Show TV'nin merakla beklenen O3 Medya imzalı yeni dizisi Arıza'dan heyecan dolu bir tanıtım daha yayınlandı. Dizinin iddialı kadrosundan isimlerin dikkat çektiği tanıtım Ali Rıza'nın (Tolga Sarıtaş) gireceği savaşı ve amansız mücadeleyi gözler önüne seriyor.

arıza

Nefes kesen hikayesiyle çok yakında izleyiciyle buluşacak olan Arıza, yeni tanıtımıyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

NEFESLER ARIZA İÇİN TUTU!LDU

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza çok yakında Show TV'de!

İşte Arıza'nın üçüncü tanıtımı:

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