Arma 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Arma 3 kaç GB boş alan istiyor?
Arma 3, gerçekçi ve kapsamlı bir askeri simülasyon deneyimi sunan, Bohemia Interactive tarafından geliştirilen bir açık dünya savaş oyunudur. Oyunun teması, gelecekte geçen büyük ölçekli bir çatışma üzerine kuruludur ve oyuncuları Akdeniz bölgesinde, özellikle Yunanistan'ın hayali bir adası olan Altis ve Stratis üzerinde gerçekçi savaş senaryolarına dahil eder. Arma 3, yalnızca birinci şahıs ya da üçüncü şahıs nişancı mekaniklerini değil, aynı zamanda detaylı taktiksel planlama, araç kullanımı ve geniş bir yelpazede askeri ekipmanları da oyunculara sunar.
Oyuncular, piyade, zırhlı araçlar, hava araçları ve deniz araçlarını kullanarak görevleri tamamlamak, düşman hatlarını aşmak ve stratejik bölgeleri kontrol altına almak zorundadır. Hikaye modu, tek oyunculu kampanya boyunca oyuncuya farklı perspektiflerden savaşın karmaşıklığını ve askerlerin yaşadığı zorlukları gösterirken, çok oyunculu modlar ise gerçek zamanlı takım çalışması ve koordinasyon gerektirir. Oyunun en önemli özelliklerinden biri de modlama desteğinin genişliği ve topluluk tarafından oluşturulan içeriklerle sürekli zenginleşmesidir.
ARMA 3 KAÇ GB?
Arma 3, geniş açık dünya savaş simülasyonu deneyimi sunan, detaylı ve gerçekçi grafiklere sahip bir oyun olarak depolama alanı konusunda da oyunculara bir yer kaplar. Oyunun dosya boyutu zaman içinde gelen güncellemeler, ek içerikler ve modlarla birlikte değişkenlik gösterse de, temel kurulum için yaklaşık 45 ila 60 GB arasında bir alan gereklidir. Bu geniş dosya boyutunun temel nedeni, oyunun sunduğu devasa haritalar, zengin araç ve silah çeşitliliği, yüksek çözünürlüklü dokular ve ses dosyalarının kapsamlı yapısıdır.
ARMA 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Ayrıca Arma 3’ün topluluk tarafından geliştirilen binlerce mod ve içerik paketi, oyunun depolama ihtiyacını daha da artırabilir. Oyuncuların gerçekçi savaş deneyimini yaşayabilmesi için detaylı arazi yapıları, dinamik hava koşulları ve çok sayıda birim verisinin oyunda yer alması, dosya boyutunun büyümesinde etkili olur. Bu nedenle, Arma 3’ü oynamak isteyenlerin, bilgisayarlarında yeterli boş alan bulunması ve tercihen hızlı bir SSD kullanmaları önerilir. Böylece hem oyunun yükleme süreleri kısalır hem de performans daha stabil olur.
Fotoğraflar: Steam
Minimum Sistem Gereksinimleri
Önerilen Sistem Gereksinimleri
Yüksek Performans ve Ultra Ayarlar İçin Gereksinimler
Çok Oyunculu ve Mod Kullanımı İçin İdeal Sistem
Arma 3, detaylı ve geniş kapsamlı bir savaş simülasyonu olduğundan, donanım seçimi oyunun oynanış deneyimini doğrudan etkiler. Minimum sistemlerde oyun düşük grafiklerde ve sınırlı performansla oynanabilirken, önerilen ve üst seviye sistemler oyunun tüm detaylarını ve modlarını yüksek performansla çalıştırır.