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Armağan Çağlayan biyopsi sonucunu açıkladı

Televizyon yapımcısı ve programcısı Armağan Çağlayan, akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu söylemişti. Çağlayan, sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu

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  • Armağan Çağlayan'dan haber var! - Son Dakika Magazin Haberleri

    Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzen bir haber duyurmuştu. Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı." demişti.
  • Armağan Çağlayan'dan haber var! - Son Dakika Magazin Haberleri

    Çarşamba günü ameliyat olacağını açıklayan Çağlayan'dan yeni paylaşım geldi.
  • Armağan Çağlayan'dan haber var! - Son Dakika Magazin Haberleri

    "LENFLERİM TEMİZ"

    Alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, şunları söyledi: Selamlar… Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere… Herkese her şey için çooook teşekkürler… Sevgiler…
  • Armağan Çağlayan'dan haber var! - Son Dakika Magazin Haberleri

    "SADECE ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM" DEMMİŞTİ

    Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan programına hayatını kaybeden Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı’yı konuk etmişti. Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini ve yüksek ihtimalle kanser olduğunu açıklayan Çağlayan, gözleri dolarak "Billur Hanım gibi ben de chek-up’a gittim. Orada bir kitle bulundu. Şimdi korkuyor muyum? Hayır. Sadece acı çekmek istemiyorum." demişti.
  • Armağan Çağlayan'dan haber var! - Son Dakika Magazin Haberleri

    Ünlü televizyoncu, geçtiğimiz günlerde de şu ifadeleri kullanmıştı:

    Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum.
    Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

    Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.
    Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.
  • Armağan Çağlayan'dan haber var! - Son Dakika Magazin Haberleri

    Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı.

    Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.
    18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…

    Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım.

    Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim..
  • Armağan Çağlayan'dan haber var! - Son Dakika Magazin Haberleri

    "HER ZAMAN YANINDAYIM"

    Armağan Çağlayan'ın açıklamalarının ardından şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arkadaşına "Canım Armağan'ım, güzel yürekli arkadaşım... Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Yıllardır beyninde 3 tane klipsle ikinci hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım. Dualarım seninle..." sözleriyle destek verdi.

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