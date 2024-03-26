İngiltere otomotiv sektörü yabancıların eline geçti

Bahreyn varlık fonu olan Mumtalakat Holding, İngiliz spor otomobil üreticisi McLaren'daki hisselerini yüzde 60'tan 100'e çıkararak McLaren'ın tek sahibi olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz yıl şirketin en büyük hissedarı konumuna gelen Mumtalakat, McLaren'i içine düştüğü finansal darboğazdan çıkarmak için etkili olmuştu.

İngiliz üreticinin iflas bayrağı çekmesini önleyen Mumtalakat Holding'in, atılan son adım ile birlikte McLaren'in yeni teknolojileri için doğrudan kaynak aktarımı yapabileceği aktarılıyor.

McLaren Automotive'in, önümüzdeki dönemde yeni geliştirilmesini finanse etmek ve serisini elektriklendirmek için ihtiyaç duyduğu mali desteğe sahip.

REKLAM İngiliz üretici, son yıllarda yaşadığı parasal sorunlar nedeniyle, Artura modelinin piyasaya çıkış tarihini ertelemişti. Ayrıca, bundan bir yıl önce de genel merkezi ve Formula 1 fabrikasını satmak durumunda kalmıştı. McLaren'in satılması, ada ülkesindeki üreticilerin durumunu bir daha gündeme getirdi. SAHİPLERİ ARTIK İNGİLİZLER DEĞİL Öyle ki, dünya otomotiv endüstrisinin önemli merkezlerinden biri olan İngiltere'de, tüm yerli üreticiler yabancıların kontrolünde faaliyetlerini sürdürüyor. Aston Martin: 2007'ye kadar Ford'un yönettiği Aston Martin, bugünlerde Amerikalı ve Kuveytli yatırımcıların oluşturduğu bir konsorsiyum olan Prodrive'in kontrolünde bulunuyor. Kanadalı milyarder Lawrence Stroll, 2020 yılında Aston Martin'in yüzde 16.7'sini 182 milyon pound karşılığında alarak şirketin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 2022'de ise, Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), yüzde 17 oranında Aston Martin hissesi satın alarak şirketin ikinci en büyük hissedarı haline geldi.

REKLAM Bentley: 1930'lu yıllarda Rolls-Royce'un sahibi olduğu Bentley ise, 1997'den bu yana Alman Volkswagen bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Caterham: Pist kullanımına uygun otomobiller üreten Caterham, 2011 yılında İngiliz Corvin Grup tarafından Malezyalı girişimci Tony Fernandes'e satıldı. Jaguar & Land Rover: Jaguar ve Land Rover da, 2008'de Amerikalı Ford tarafından 1.7 milyar pound karşılığında Hindistan'ın en büyük şirketlerinden Tata'ya satıldı. Lotus:

Ada'nın diğer bir spor otomobil üreticisi olan Lotus, en çok el değiştirenlerden. Marka, 1986 yılında Amerikalı General Motors tarafından satın alındı. Kısa bir süre sonra İtalyan işadamı Romano Artioli'nin yönetimine geçen üretici, 1996 yılında ise Malezyalı Proton'un bünyesine dahil oldu. 2007 yılında ise Lotus'un kontrolü Çinli Geely'e geçti. REKLAM McLaren: Spor otomobil üreticisi McLaren, 2017 yılında kurucusu Ron Dennis'in hisselerini 275 milyon pound karşılığında satmasının ardından Bahreyn merkezli Mumtalakat Holding kontrolüne geçti. Mumtalakat, McLaren'in tamamını Mart 2024'te satın aldı.

MG: İngiliz üretici MG, 2005 yılında Çinli Nanjing Automobile Group tarafından 53 milyon pound karşılığında satın alındı. Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde ise bu sefer Nanjing Automobile satıldı. Nanjing'in, Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden Shanghai Automobile Industry Corporation (SAIC) tarafından satın alınması ile İngiliz üretici MG de SAIC bünyesine geçmiş oldu. Mini: 1990'lı yıllarda Rover bünyesinde faaliyet gösteren Mini, 2000 yılından beri BMW çatısı altında operasyonlarına devam ediyor.

Morgan: İtalyan finans kuruluşu Investindustrial, İngiliz üreticiyi markaya adını veren Morgan ailesinden 2019 yılında satın aldığı açıkladı. REKLAM Rolls-Royce: 1998 yılında Bentley ile birlikte Volkswagen'e satılan Rolls-Royce'un, otomobil üretim hakkı ise BMW'ye geçti. 2002 yılında BMW'nin kalan hisseleri alması ile üretim Goodwood tesislerine kaydı. TVR: İngiliz'lerin bir diğer spor otomobil üreticisi TVR'ın ise, vatandaşı markalardan daha farklı bir hikayesi bulunuyor. Öyle ki, 2004 yılında Rus oligark Nikolai Smolensky'e satılan marka, 2013 yılında İngiliz işadamı Les Edgar tarafından satın alınarak tekrar 'İngiliz' bir üretici olma yolunda faaliyetlerini sürdürüyor.