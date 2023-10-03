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        Haberler Gündem Artvin'de sağanak heyelana neden oldu! Dereler taştı, yollar kapandı - Güncel haberler

        Artvin'de sağanak heyelana neden oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

        Artvin'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 4 ilçede etkili olan yağışın ardından bazı köylerle karayolu irtibatı kesilirken, ekili alanlar sular altında kaldı. Borçka-Hopa karayolu da debisi yükselen dereden taşan sel suları ile ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:53 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:54
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        Artvin'de sağanak heyelana neden oldu
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        Merkez, Arhavi, Hopa ve Borçka'da öğlenden sonra etkisini arttıran yağış nedeniyle su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.

        Sağanak nedeniyle ilçelerde debisi yükselen dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Tarım arazileri zarar gördü. Birçok köyde elektrikler kesildi. Arhavi ilçesinde tarihi Çifte köprüler yol güzergahındaki taşocağı mevkisinde heyelan meydan geldi. Yol, heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Gurgencik, Dülger, Soğuksu ve Uçurmak köylerinin yolları heyelan nedeni ile ulaşıma kapandı. Arhavi Belediyesi´nden yapılan açıklamada, yağışların yol açtığı içme suyu havzasındaki kirlenme nedeniyle suların kesileceği duyuruldu.

        Borçka-Hopa karayolu İçkale mevkisinde dere taşması sonucu yol ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. Bir süre sonra açılan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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