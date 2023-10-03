Artvin'de sağanak heyelana neden oldu! Dereler taştı, yollar kapandı Artvin'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 4 ilçede etkili olan yağışın ardından bazı köylerle karayolu irtibatı kesilirken, ekili alanlar sular altında kaldı. Borçka-Hopa karayolu da debisi yükselen dereden taşan sel suları ile ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.10.2023 - 20:53 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:54 facebook

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