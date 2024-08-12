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        Haberler Magazin Arzu Yanadağ ile Mehmet Esen aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        Arzu Yanadağ ile Mehmet Esen aşk yaşıyor

        Arzu Yanadağ ile Mehmet Esen, yaklaşık 20 yıllık arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 21:47 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:47
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        Aşka dönüştü
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        İlişkiler üzerine oldum olası tartışılan konuların başında gelen bir soru; "Arkadaştan sevgili olur mu?"

        Bu konu üzerine zaman zaman yapılan anketlerde şu iki sonuç çıkar; "Asla, arkadaşımla ilişki yaşayamam" ve "Çok da güzel olur. Çünkü onun bütün özelliklerini, beğenilerini, takıntılarını, hayat görüşünü, kısacası kişiliğini iyi bildiğim için arkadaşımla temeli sağlam bir aşk ilişkisi kurabilirim."

        Kimine göre, "Asla", kimine göre ise "Hiç sorun olmaz"...

        Arzu Yanardağ ile Mehmet Esen, "Hiç sorun olmaz" diyenlerden.

        Zira yaklaşık 20 yıllık arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. Mutlu bir birliktelik süren Arzu Yanardağ ile Mehmet Esen, birbirlerini iyi tanımalarının ilişkileri için avantaj olacağı düşüncesinde.

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        #Arzu Yanadağ
        #Mehmet Esen
        #arkadaştan sevgili olur mu?
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