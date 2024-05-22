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        Haberler Magazin Arzum Onan: Ruhum uzaklaştı

        Arzum Onan: Ruhum uzaklaştı

        Arzum Onan, gazetecilerin soruları üzerine oyunculuk yapmakla ilgili düşüncelerini dile getirdi; "Ruhum uzaklaştı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 08:49 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:27
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        "Ruhum uzaklaştı"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Arzum Onan, katıldığı bir davet çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Onan, gazetecilerin soruları üzerine oyunculuk yapmakla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

        'Aşkın İkinci Yarısı (2010)

        En son 2010'da oyunculuk yapan Arzum Onan, aradan geçen 14 yılda neden kamera karşısına geçmediğini şöyle anlattı: Kendimi heykel yaparak da ifade ediyorum kendimi. Çok köşeli cümleler de kurmak istemiyorum ama çok uzun zaman oldu ve uzaklaştım. Biraz uzak bana. Ruhum uzaklaştı. Ailesi olan insanlar içinde saatler vs. çok zor. Bu da belirleyici olmuştur benim için elbette... İçerik çok önemli tekrar yapabilmem için. Prensiplerim var, herkesin de vardır zaten... Oyunculuk yaptığınızda senaryonun gereğini yapıyorsunuz ama o doğallıktan uzaklaşıp reyting ya da gişe için saçmalayan sahneleri çekmeyi tercih etmem. Bütüne hizmet etmesi lâzım yapılması gereken işin.

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