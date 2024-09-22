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        Haberler Magazin Arzum Onan; yeni ilişkisini ilk eski eşine söyledi

        Arzum Onan; yeni ilişkisini ilk eski eşine söyledi

        Arzum Onan, yeni ilişkisini ilk olarak eski eşi Mehmet Aslantuğ'a söyledi. Onan, sevgilisi Orkan Özkan ile evlilik düşünmediklerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 10:48 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:50
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        Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği, 2023'te sona erdi. Boşanma davasının sonunda adliyeden el ele çıkan Onan ile Aslantuğ, evliliklerinde sona gelinmiş, aşk bitmiş olsa da birbirlerine olan sevgi ve saygıyı yitirmediklerini gözler önüne serdi.

        Arzum Onan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra; ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe başladı. Onan, yeni ilişkisinde bir hayli mutlu mutlu olmasına ama sevgilisine kavuşmak bir hayli zahmetli.

        Arzum Onan oğlu Can nedeniyle İstanbul'da, Orkan Özkan ise hem işi hem de önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızı nedeniyle California'da yaşıyor.

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        Hal böyle olunca Arzum Onan, sevgilisine kavuşabilmek için bir hayli zaman ve para harcıyor.

        Arasındaki mesafe 10.779 km olan İstanbul - Los Angeles arası uçuş, yaklaşık 14 saat sürüyor. Uçuş ücreti ise yaklaşık 3 bin dolar.

        Arzum Onan, Orkan Özkan ile mutlu bir beraberlik sürse de evliliği düşünmediğini dile getirdi. Mehmet Aslantuğ, eski eşinin yeni beraberliği hakkında yorumda bulundu; "Arzum, ilk bana söylemişti, haberim var. Bizimkisi yorgunluktu.

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        #Arzum Onan
        #Mehmet Aslantuğ
        #Orkan Özkan
        #ABD
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