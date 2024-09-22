Arzum Onan; yeni ilişkisini ilk eski eşine söyledi

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği, 2023'te sona erdi. Boşanma davasının sonunda adliyeden el ele çıkan Onan ile Aslantuğ, evliliklerinde sona gelinmiş, aşk bitmiş olsa da birbirlerine olan sevgi ve saygıyı yitirmediklerini gözler önüne serdi.

Arzum Onan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra; ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe başladı. Onan, yeni ilişkisinde bir hayli mutlu mutlu olmasına ama sevgilisine kavuşmak bir hayli zahmetli.

Arzum Onan oğlu Can nedeniyle İstanbul'da, Orkan Özkan ise hem işi hem de önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızı nedeniyle California'da yaşıyor.