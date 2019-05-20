Tereyağı ve et suyu lezzetiyle hazırladığımız bu nefis aş çorbası, adından da anlaşılacağı üzere her türlü bakliyatı içinde bulunduruyor. Böylece hem besleyici, hem de doyurucu harika bir lezzet elde ediyorsunuz. Yeşil mercimek, nohut ve erişte ile hazırladığımız çorbanın içerisine, kıyma da ilave ederek, lezzetini bir kat arttırdık. Biz çok beğendik bu nefis çorbayı. Sizin de beğeneceğinizden eminiz.

İşte harika lezzetiyle aş çorbası tarifi; buyursunlar.

Aş Çorbası Tarifi İçin Malzemeler :

2 çorba kaşığı sıvıyağ,

2 adet soğan,

150 gr. kıyma,

1 adet et suyu tableti,

4 su bardağı su,

1 çay bardağı haşlanmış nohut,

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek,

1 çay bardağı erişte,

Karabiber,

Tuz,

Kırmızı pul biber,

Nane,

1 yemek kaşığı salça.

Aş Çorbası Yapılışı

Bir kabın içerisine kıymayı, tuzu, karabiberi koyalım ve yoğuralım.

Kıymadan küçük parçalar koparalım.

Elimizde yuvarlayarak minik köfteler hazırlayalım.Soğanları ince ince doğrayalım.

Tencere içerisine doğradığımız soğanları ve sıvı yağı koyup, soğanlar pembeleşene kadar kavuralım.

Üzerine salçayı ilave edip karıştıralım.

Yaptığımız minik köfteleri ilave edelim.

Et suyu tabletini ve dört su bardağı suyu katıp kaynatalım.

Çorba kaynayınca içerisine mercimek ve nohudu, en son olarak da erişteyi ilave edelim.

10 dakika daha pişirdikten sonra üzerine kırmızı pul biber ve nane serpelim.

Aş Çorbası servise hazır. Afiyetler olsun.