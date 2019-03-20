ASELSAN Yönetim Kurulu, 3 taksitte ödenmek üzere brüt 85 milyon TL (yüzde 7,46) nakit, 100 milyon TL (yüzde 8,77) bedelsiz pay dağıtma kararı aldı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 91 milyon 456 bin 032,50 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın brüt 85 milyon TL'lik (1 TL'lik pay başına 7,45614 kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt yüzde 7,45614) kısmının, (net 72 milyon 250 bin TL - 1 TL'lik pay başına 6,33772 kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net yüzde 6,33772) nakit kar payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden yüzde 8,77193 oranına tekabül eden 100 milyon TL'lik kar payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 2 milyon 800 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının bugün, 18 Eylül 2019 ve 18 Aralık 2019 tarihlerinde olmak üzere 3 eşit taksitte dağıtılması, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 44. 'Olağan Genel Kurul' toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir. "



