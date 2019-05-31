Asena Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Başından geçen bir olayı anlatan Atalay, beklemediği bir tepkiyle karşılaşınca yaşadığı şoku sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sokakta genç bir çiftin kavgasına tanıklık eden sunucu, o anları sosyal medya hesabından şu ifadelerle anlattı:

Genç bir çift kavga ediyordu. Erkek baya ileri gitti, küfürler falan. Dayanamadım. 'Konu her neyse böyle çözülmez ama saygılı olmalıyız birbirimize' dedim. Kız 'siz karışmayın' dedi, kaldım öyle. Artık böyle durumlarda ne yapılır bilmiyorum.

"ÇOCUĞUM BÜYÜSÜN EVSİZ HAYATI YAŞAYACAĞIM"

Atalay, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği sorulara yanıt vermişti. Takipçilerinden ilginç sorular ve yorumlar beklediğini söyleyen Asena, gelen sorulara içtenlikle yanıt vermişti.

Kendisine yöneltilen, "Hayatta yapmak isteyip de yapamadığın şey nedir?" sorusuna, "Sırt çantamla homeless (evsiz-sokakta yaşayan) hayatı yaşamak. Çınar büyüsün, deneyimleyeceğim" yanıtını veren Asena Atalay, geleceğe yönelik ilginç planını açıklamıştı.