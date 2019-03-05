Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetmişti. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetmişti. Eski eşler Caner Erkin ile Asena Atalay arasındaki nafaka krizi devam ediyor.
Şükran Ovalı ile mutlu bir evlilik sürdüren Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Instagram hesabından eski eşi sunucu Asena Atalay ve oğlu Çınar ile ilgili açıklama yaptı.
"7 yaşında bir çocuk için ayda 50.000 TL nafakanın neden ve esasen kimin için istendiğinin takdirini sizlere bırakıyorum" diyen Erkin, şunları söyledi:
"ÇINAR'IN İYİLİĞİ İÇİN HEP SUSTUM AMA..."
Eski eşimle boşandığım ilk günden bu yana oğlum Çınar'ın iyiliği için hep sustum. Ancak suskunluğumun çocuğuma olan sevgimden kaynaklandığını anlamayan insanlar tarafından ben sustukça hakkımda kamuoyunda ve sevenlerim nezdinde gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. O nedenle son kez bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.
"OĞLUMDAN HİÇBİR ŞEYİ ESİRGEMEDİM"
Oğlum Çınar'ın doğduğu günden bu yana tüm masraflarını karşıladım ve karşılamaya da devam ediyorum. Oğlumdan hiçbir zaman hiçbir şeyi esirgemedim. Ben boşandığım hanımefendinin tüm ailesine sahip çıktım. Bugün sahip oldukları maddi,manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50.000 TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum.
"BENİ ARTIK RAHAT BIRAKMASINI UMUT EDİYORUM"
7 yaşında bir çocuk için ayda 50.000 TL nafakanın neden ve esasen kimin için istendiğinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bahsi geçen hanımefendiye aylık 10.000 TL nafaka ödemeye halen devam ediyorum. Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın.
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