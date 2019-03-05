Caner Erkin eski eşi Asena Atalay'ın nafaka talebine isyan etti!

Şükran Ovalı ile mutlu bir evlilik sürdüren Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Instagram hesabından eski eşi sunucu Asena Atalay ve oğlu Çınar ile ilgili açıklama yaptı. "Çınar'ın iyiliği için hep sustum" diyen Erkin, Atalay için "Bugün sahip oldukları maddi manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50.000 TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum" ifadelerini kullandı