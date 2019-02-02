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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, gelinlikler ve abiyeler hakkında konuşan Asena, "Bu gelinlikleri, abiyeleri gördükçe yeniden Hasan ile evlenmek istiyorum. Aslında bir nikah tazelesek fena olmaz. Ben bunu ciddi ciddi düşünsem mi?" diye esprili konuştu.