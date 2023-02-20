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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ashton Kutcher'dan Harry Styles itirafı: Çok utanç vericiydi

Oyuncu Ashton Kutcher, ünlü bir şarkıcı olduğunu bilmediği Harry Styles'la arasında geçen "utanç verici" anısını anlattı

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  • Ashton Kutcher'dan Harry Styles itirafı: Çok utanç vericiydi

    ABD'li oyuncu Ashton Kutcher, samimi bir itirafta bulundu. Kutcher, adını vermediği ama "inanılmaz tanınan ve belki de günümüzün en iyi şarkıcısı olan" komşularının yakın zamanda düzenlediği kareoke partisinden bahsetti.
  • Ashton Kutcher'dan Harry Styles itirafı: Çok utanç vericiydi

    Esquire'a konuşan Ashton Kutcher, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mila Kunis'le gittikleri partide ABBA şarkısı söyleyen kişiden çok etkilendiğini belirterek, "Kulaklarıma inanamadım, inanılmaz iyiydi. Sahneden inince genç adamın yanına gittik ve 'Adamım bunu söylemeden edemeyeceğim, ortalığı yakıyorsun. Çok iyisin, gerçek bir kareoke yıldızısın' dedik" ifadelerini kullandı.
  • Ashton Kutcher'dan Harry Styles itirafı: Çok utanç vericiydi

    Ashton Kutcher, yetenekli genç adamın kibarca teşekkür ettiğini ve bunları duymaktan memnun olduğunu söylediğini ekledi.
  • Ashton Kutcher'dan Harry Styles itirafı: Çok utanç vericiydi

    Ashton Kutcher, "Sonra başka bir arkadaşımızın yanına gittik ve önceki performansı ne kadar beğendiğimizi anlattık" dedi ve daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Arkadaşım 'O adam Harry Styles' diye cevap verdi. 'O da kim?' falan dedim. Mila da 'Şu erkek grubundaki çocuk. Profesyonel şarkıcı' dedi ve o an çok aptal hissettim.
  • Ashton Kutcher'dan Harry Styles itirafı: Çok utanç vericiydi

    "ÇOK UTANÇ VERİCİYDİ"

    Ashton Kutcher, hikâyeyi anlattıktan sonra Harry Styles'a seslenerek "Çok utanç vericiydi, gerçekten çok özür dilerim ama kareokede acayip iyisin" ifadelerini kullandığını söyledi.

    Fotoğraflar: AP

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