Ashton Kutcher'dan Harry Styles itirafı: Çok utanç vericiydi

Ashton Kutcher, "Sonra başka bir arkadaşımızın yanına gittik ve önceki performansı ne kadar beğendiğimizi anlattık" dedi ve daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Arkadaşım 'O adam Harry Styles' diye cevap verdi. 'O da kim?' falan dedim. Mila da 'Şu erkek grubundaki çocuk. Profesyonel şarkıcı' dedi ve o an çok aptal hissettim.