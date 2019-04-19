Hatay'ın Samandağ İlçesi Deniz Mahallesi sahilinde vatandaşlar, tarafından dün akşam saatlerinde bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen cesedin, Hatay'ın merkez Antakya İlçesi'nde 10 Nisan gecesi saat 01.45 sıralarında aracından inip Asi Nehri'ne atladığı ileri sürülen Emine Dinç'e (25) ait olduğu belirlendi. DHA'da yer alan habere göre Dinç'in cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.