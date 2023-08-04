'Aşk Mevsimi'nde buluştular

4 Şurada Paylaş! Gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman ilerledikçe nasıl şekillendiğini gösterecek, verilen kararları sorgulatacak, aşk ve mutluluğun çelişkilerini gözler önüne serecek olan 'Aşk Mevsimi' 09 Şubat 2024'te sinemalarda…

Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı ‘Aşk Mevsimi’nin vizyon tarihi belli oldu. 09 Şubat 2024’te sinemalardaki yerini almaya hazırlanan ‘Aşk Mevsimi’ için geçtiğimiz gün tüm kadro bir araya geldi.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fırat Tanış, Duygu Sarışın’ın paylaştığı filmin kadrosunda Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

İstanbul ve Bozcaada’daki çekimlerin başlamasına sayılı gün kala provada buluşan ekip filmin atmosferini ilk kez bir arada yaşadı ve ortaya keyifli görüntüler çıktı. Tüm sinema seyircilerinin kendilerinden bir şey bulabileceği hikayesiyle ‘Aşk Mevsimi’ sezonun en iddialı romantik filmi olmaya aday.

Gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman ilerledikçe nasıl şekillendiğini gösterecek, verilen kararları sorgulatacak, aşk ve mutluluğun çelişkilerini gözler önüne serecek olan ‘Aşk Mevsimi’ 09 Şubat 2024’te sinemalarda…

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