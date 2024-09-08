Tunceli’nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 asker yaşamını yitirdi.

BAKAN YERLİKAYA: KAHRAMAN JANDARMA TEŞKİLATIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada jandarma astsubay çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun."

Kaza, öğleden sonra Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

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İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi.