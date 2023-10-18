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        Haberler Magazin Aşkım Kapışmak, 'Kolpaçino 4'ün oyuncu kadrosuna katıldı - Magazin haberleri

        Aşkım Kapışmak, 'Kolpaçino 4'ün oyuncu kadrosuna katıldı

        'Kolpaçino' filminin 4'üncü serisinin oyuncu kadrosunda Aşkım Kapışmak, 'Yaşam Koçu' karakteriyle yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:41
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        'Kolpaçino 4'ün yaşam koçu
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        Gösterime 24 Kasım'da girecek olan 'Kolpaçino 4'ün oyuncu kadrosunda davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, ‘Yaşam Koçu' karakteriyle yer aldı.

        Aşkım Kapışmak, filmde bir yaşam koçunu canlandıracak. Şafak Sezer'in canlandırdığı 'Özgür' karakteriyle, Kapışmak'ın hayat verdiği 'Yaşam Koçu'nun yolları talihsiz bir kazayla kesişecek.

        'Kolpaçino 4', Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor. İlk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül 'Kolpaçino 4'te de başrolü Şafak Sezer'le paylaşıyor. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kolpaçino 4'ün yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.

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        #Aşkım Kapışmak
        #kolpaçino
        #şafak sezer
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