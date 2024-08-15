'Aşkın Dünkü Çocukları'nın çekimleri sürüyor
Hülya Avşar'ın 13 yıl sonra sinemaya döndüğü 'Aşkın Dünkü Çocukları'nın çekimleri sürüyor
Hülya Avşar ile Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' adlı filmin çekimleri devam ediyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde çekilen filmi Levent Onan yönetiyor.
13 yıl sonra bir sinema filminde rol alan Hülya Avşar, filmde; 'Isabel' karakterini canlandırıyor. Uğur Yücel ise 'Arif' karakterine hayat veriyor.
CineGenna Pictures yapımı 'Aşkın Dünkü Çocukları'; trajikomik, sıcak bir aşk ve arkadaşlık hikâyesini konu ediniyor.
Filmin ana kadrosunda; Mehmet Özgür, Derya Baykal, Derya Alabora, Jessica May, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak, Atilla Şendil, Ali Düşenkalkar, Mustafa Kırantepe, Mustafa Şimşek, Goncagül Sunar, Özlem Tokaslan, Meral Çetinkaya, Bilge Şen, Yonca Şahinbaş, Elif İskender, Burak Can, Nehir Gökdemir, Muharrem Yurtseven, Elif Çakman, Alma Terzic, Ömer Toprak Yılmaz da yer alıyor.