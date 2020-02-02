Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan’a ait olduğu söylenen özel görüntüler internete sızdırıldı. Fotoğraflar ve videoların yayılmasından sonra Aslı Bekiroğlu, takipçilerinden gelen mesajlardan dolayı Instagram yorumlarını kapatmıştı.

Bekiroğlu konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Peki Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü oyuncudan son dakika ifşa açıklaması

BEKİROĞLU'DAN İFŞA AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Bekiroğlu, "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.

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ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

ASLI BEKİROĞLU'NUN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Dizi Yıl Baslık Rolü Notlar 2013 Beni Böyle Sev Ayça Yardımcı Oyuncu 2015 Adı Mutluluk Sera Yüksel Yardımcı Oyuncu 2016 Gülümse Yeter Yasemin Yardımcı Oyuncu 2018 Dudullu Postası Betül Yardımcı Oyuncu 2018 Jet Sosyete Melike Yardımcı Oyuncu 2019 Benim Tatlı Yalanım Suna Doğan Yılmaz Başrol Oyuncusu