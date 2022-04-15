"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Öztarhan, daha önce yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu." ifadelerine yer vermişti.