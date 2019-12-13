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Aslı Samat - Melike kimdir?

ATV ekranlarının fenomen olan dizisi Hercai başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Melike karakterine hayat veren başarılı oyuncu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Aslı Samat kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

Aslı Samat

ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü merak ile beklenen Hercai dizisinde, Melike karakterini canlandıran ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Aslı Samat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

ASLI SAMAT - MELİKE KİMDİR?

Aslı Samat 25 Nisan 1991 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. İlk tiyatro deneyimini Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu'nun Sefiller oyunu gerçekleşmiştir.

İlk sinema oyunculuk deneyimini ise 2015 yılında Türkan Şoray'ın yönettiği Uzaklarda Arama filmi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra Ateş Böceği Şirin karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Melike karakterini canlandırmaktadır.

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