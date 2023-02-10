Kontrol ve denetimlerimiz devam ediyor. Doğal bir afet. İnşallah eski haline döndüğü günleri de görürüz. İlk defa böyle bir renk görüyoruz. Daha önce küçük çaplı bulanıklar oluyordu ancak bu çok bambaşka bir durum oldu" diye konuştu.