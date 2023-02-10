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Asrın felaketi, Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'ün suyunun rengi değişti

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AA

  • Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekanda bulunan Balıklıgöl ve içindeki su havzasının berrak rengi, depremler nedeniyle değişti.

     
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"

    "BALIKLARIN DURUMU İYİ"

    AA'nın haberine göre Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, tarihi bir felaket ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"

    Balıklıgöl'de kontrol ve denetimleri sürdürdüklerini belirten İlhan, "Yer altı sularının depremler nedeniyle çok hareketli olmasından kaynaklanan sebeple su çamurlu vaziyette geliyor.
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"

    Balıklarımız sazan türü olduğu için bu tür duruma daha dayanıklı. Balıklarımızda herhangi bir sağlık sorunu yok.

     
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"

    Kontrol ve denetimlerimiz devam ediyor. Doğal bir afet. İnşallah eski haline döndüğü günleri de görürüz. İlk defa böyle bir renk görüyoruz. Daha önce küçük çaplı bulanıklar oluyordu ancak bu çok bambaşka bir durum oldu" diye konuştu.

     

     
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"

    Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirlerin ilk ziyaret duraklarının başında gelen Balıklıgöl, inanç turizminde önemli bir yere sahip olarak öne çıkıyor.
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"

    *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"
  • Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"

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