Bugün Aşure Günü mü? Aşure Günü'nün önemi ve fazileti nedir?
Bugün aşure Günü mü? Aşure Günü'nün önemi ve fazileti nedir? Muharrem Ayı'nın onuncu günüyle birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte 10 Muharrem 2023 Aşure Günü tarihi ve Aşure Günü faziletiyle ilgili detaylar...
10 Muharrem 2023 Aşure Günü bugün mü? Aşure Günü'nün önemi ve fazileti nedir? Merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. İşte Aşure Günü ile ilgili emrak edilen detaylar...
AŞURE GÜNÜ BUGÜN MÜ?
Muharrem Ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba Günü başladı. 10 Muharrem 2023 Aşure Günü ise 28 Temmuz Cuma gününe denk gelmektedir. Muharrem ayı 16 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. 17 Ağustos Perşembe günü ise 2023 Safer ayı başlayacak.
AŞURE HANGİ GÜNE KADAR YAPILIR?
Aşure senenin her gününde yapılabilir. İslam dininde buna dair bir yasaklama yoktur. Ancak Muharrem Ayı vesilesiyle hayır için aşure yapıp dağıtmak isteyenler Aşurelerini Muharrem Ayı'nın 10. gününden son güne kadar geçen 20 günlük zaman diliminde yapıp dağıtmaktadırlar. Alevi inancında ise Muharrem ayının 13. gününden önce aşure yapıp dağıtmak Kerbela Matemi'yle aynı günlere denk geldiği için doğru bulunmaz. Bu nedenle Alevi inancında aşureler 13. günden ay sonuna kadar yapılmaktadır.
AŞURE GÜNÜ'NDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
AŞURE GÜNÜ VE KERBELA OLAYI
Aşure Günü, İslam Dünyası'nı yasa boğan Kerbela Hadisesi'ne de şahitlik etmiştir. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin Kerbela'da 72 yakını ile birlikte 10 Ekim 680 yani Hicri 61 yılının Aşure Günü şehit edilişi her yıl Aşure Günü'nde hüzünle anılır.