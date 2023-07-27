10 Muharrem 2023 Aşure Günü bugün mü? Aşure Günü'nün önemi ve fazileti nedir? Merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. İşte Aşure Günü ile ilgili emrak edilen detaylar...

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AŞURE HANGİ GÜNE KADAR YAPILIR?

Aşure senenin her gününde yapılabilir. İslam dininde buna dair bir yasaklama yoktur. Ancak Muharrem Ayı vesilesiyle hayır için aşure yapıp dağıtmak isteyenler Aşurelerini Muharrem Ayı'nın 10. gününden son güne kadar geçen 20 günlük zaman diliminde yapıp dağıtmaktadırlar. Alevi inancında ise Muharrem ayının 13. gününden önce aşure yapıp dağıtmak Kerbela Matemi'yle aynı günlere denk geldiği için doğru bulunmaz. Bu nedenle Alevi inancında aşureler 13. günden ay sonuna kadar yapılmaktadır.