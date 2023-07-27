Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İnanç AŞURE GÜNÜ 2023| Bugün Aşure Günü mü? Aşure Günü'nün önemi ve fazileti nedir?

        Bugün Aşure Günü mü? Aşure Günü'nün önemi ve fazileti nedir?

        Bugün aşure Günü mü? Aşure Günü'nün önemi ve fazileti nedir? Muharrem Ayı'nın onuncu günüyle birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte 10 Muharrem 2023 Aşure Günü tarihi ve Aşure Günü faziletiyle ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        10 Muharrem 2023 Aşure Günü bugün mü? Aşure Günü'nün önemi ve fazileti nedir? Merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. İşte Aşure Günü ile ilgili emrak edilen detaylar...

        2

        AŞURE GÜNÜ BUGÜN MÜ?

        Muharrem Ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba Günü başladı. 10 Muharrem 2023 Aşure Günü ise 28 Temmuz Cuma gününe denk gelmektedir. Muharrem ayı 16 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. 17 Ağustos Perşembe günü ise 2023 Safer ayı başlayacak.

        3

        AŞURE HANGİ GÜNE KADAR YAPILIR?

        Aşure senenin her gününde yapılabilir. İslam dininde buna dair bir yasaklama yoktur. Ancak Muharrem Ayı vesilesiyle hayır için aşure yapıp dağıtmak isteyenler Aşurelerini Muharrem Ayı'nın 10. gününden son güne kadar geçen 20 günlük zaman diliminde yapıp dağıtmaktadırlar. Alevi inancında ise Muharrem ayının 13. gününden önce aşure yapıp dağıtmak Kerbela Matemi'yle aynı günlere denk geldiği için doğru bulunmaz. Bu nedenle Alevi inancında aşureler 13. günden ay sonuna kadar yapılmaktadır.

        4

        AŞURE GÜNÜ'NDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

        - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

        - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

        - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

        - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

        - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

        - Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

        - Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

        - Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

        - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

        5

        AŞURE GÜNÜ VE KERBELA OLAYI

        Aşure Günü, İslam Dünyası'nı yasa boğan Kerbela Hadisesi'ne de şahitlik etmiştir. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin Kerbela'da 72 yakını ile birlikte 10 Ekim 680 yani Hicri 61 yılının Aşure Günü şehit edilişi her yıl Aşure Günü'nde hüzünle anılır.

        #Aşure
        #aşure günü
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı