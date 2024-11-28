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        Haberler Dünya 2025 Asya-Pasifik için savaş yılı olabilir | Dış Haberler

        Economist: 2025 Asya-Pasifik için savaş yılı olabilir

        Dünyanın farklı bölgelerinde çatışmalar yaşanırken Asya-Pasifik'te de sular ısındı. The Economist'te yer alan makaleye göre, Tayvan üzerinden yaşanan krize bir de Filipinler ile Çin arasında yaşanan anlaşmazlık eklendi. Economist'e konuşan kaynaklar, ABD'nin Filipinleri ve Tayvan'ı desteklediği Asya'da 2025 yılının çok zor geçeceğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 17:21 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:34
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        Economist: 2025 Asya-Pasifik'te savaş yılı olabilir
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        Tayvan ile Çin arasında yaşanan politik kriz her geçen gün derinleşerek devam ediyor. The Economist'te yer alan bir makaleye göre yaşanan gerilimin bir savaşa dönüşmesi uzak bir ihtimal değil. 2025 yılı Asya-Pasifik’te yavaş yılı olabilir.

        Tayvan’da Ocak 2024’te yapılan seçimleri kazanan Lai Ching-te’s, Çin karşıtı tutumuyla ön plana çıktı. Seçimler sonrası, Çin tarafından Tayvan Adası etrafında deniz tatbikatları yapıldı.

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        FİLİPİNLER-ÇİN ANLAŞMAZLIĞI BİR SAVAŞA DÖNÜŞÜR MÜ?

        Diğer yandan Economist'e değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre, Güney Çin Denizi’nde bulunan bazı kayalıkların kime ait olduğu konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle, Çin ile Filipinler arasında çatışmalar yaşanabileceğini söylerken bu çatışmaların bir savaşa dönüşmesin de söz konusu olabileceğini belirtti.

        Ayrıca, ABD ile Filipinler arasında 2014 yılında tazelenen Gelişmiş Savunma İş Birliği Anlaşması uyarınca, ABD de çatışmaya taraf olarak katılabilir.

        Çin ile Filipinler arasındaki anlaşmazlıklara bir örnek de Sabina Sığlığı adı verilen bölgede yaşanan kriz. 19 Ağustos 2024’te petrol ve doğalgaz bakımından zengin olduğu söylenen bölgede devriye atarken iki ülkenin gemileri çarpıştı. Olayla ilgili her iki taraf da birbirini suçladı. Hâlihazırda bölgeyle ilgili herhangi bir karar alınmış değil, her iki taraf da bölgeye dair hak iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

        Çin'e karşı sert tutumuyla bilinen 47. ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Asya-Pasifik'te suların ısınacağı ve bir çatışmaya dönüşebileceği konuşuluyor.

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        #Asya
        #Tayvan
        #çin
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