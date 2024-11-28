Tayvan ile Çin arasında yaşanan politik kriz her geçen gün derinleşerek devam ediyor. The Economist'te yer alan bir makaleye göre yaşanan gerilimin bir savaşa dönüşmesi uzak bir ihtimal değil. 2025 yılı Asya-Pasifik’te yavaş yılı olabilir.

Tayvan’da Ocak 2024’te yapılan seçimleri kazanan Lai Ching-te’s, Çin karşıtı tutumuyla ön plana çıktı. Seçimler sonrası, Çin tarafından Tayvan Adası etrafında deniz tatbikatları yapıldı.

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FİLİPİNLER-ÇİN ANLAŞMAZLIĞI BİR SAVAŞA DÖNÜŞÜR MÜ?

Diğer yandan Economist'e değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre, Güney Çin Denizi’nde bulunan bazı kayalıkların kime ait olduğu konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle, Çin ile Filipinler arasında çatışmalar yaşanabileceğini söylerken bu çatışmaların bir savaşa dönüşmesin de söz konusu olabileceğini belirtti.

Ayrıca, ABD ile Filipinler arasında 2014 yılında tazelenen Gelişmiş Savunma İş Birliği Anlaşması uyarınca, ABD de çatışmaya taraf olarak katılabilir.