ATA AÖF cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? 2024 ATA AÖF final sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları 13 ve 14 Ocak günlerinde 3 oturumda gerçekleştirilecek. ATA AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı sınavın ardından üniversite tarafından yayınlanacak. Güz dönemi bütünleme sınavları 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. ATA AÖF final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bahar dönemi ders kayıt işlemleri 12-16 Şubat günleri arasında düzenlenecek. İşte 2024 ATA AÖF (yarıyıl) final sınav sonuç tarihi ve sınav soruları ile cevap anahtarına ilişkin merak edilenler...
ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ile final sınav sonuç tarihi Atatürk Üniversitesi üzerinde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ATA AÖF final sınavı 13-14 Ocak günlerinde üç oturum halinde düzenlenecek. İlk oturum 13 Ocak saat 09:30 itibarıyla başlarken ikinci oturum saat 14:00'te, son oturum ise 14 Ocak saat 09:30'da gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından ATA AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı Atatürk Üniversitesi tarafından paylaşılacak. 2024 ATA AÖF final sınav sonuçları ise https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte ATA AÖF final sınavına ilişkin merak edilen detaylar...
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI 13-14 OCAK'TA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!
Atatürk Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 13 - 14 Ocak tarihlerinde üç oturumda uygulanacak. Oturumlar sırayla 09:30 - 14:00 - 09:30 saatlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden paylaşıldı.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi bütünleme: 17 - 18 Şubat
Bahar dönemi:
Ders kayıtları: 12 - 16 Şubat
Vize: 27 - 28 Nisan
Final: 1 - 2 Hairan
Bütünleme: 27 - 28 Temmuz
Üç ders sınavı: 24 Ağustos
ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarının sınavın tamamlanmasının ardından üniversite tarafından yayınlanması bekleniyor.
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF final sınav sonuç tarihi henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş ve sonuçları 9 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu bağlamda final sınav sonuçlarının da aynı sürede ilan edilmesi bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.