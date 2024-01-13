ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? 2024 ATA AÖF final sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? 2024 ATA AÖF final sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

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ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ile final sınav sonuç tarihi Atatürk Üniversitesi üzerinde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ATA AÖF final sınavı 13-14 Ocak günlerinde üç oturum halinde düzenlenecek. İlk oturum 13 Ocak saat 09:30 itibarıyla başlarken ikinci oturum saat 14:00'te, son oturum ise 14 Ocak saat 09:30'da gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından ATA AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı Atatürk Üniversitesi tarafından paylaşılacak. 2024 ATA AÖF final sınav sonuçları ise https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte ATA AÖF final sınavına ilişkin merak edilen detaylar...