Ata Demirer: Diyetin ilk günü ben
Giriş: 11.09.2025 - 19:14 Güncelleme: 11.09.2025 - 19:14
Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesaplarından yaptığı esprili paylaşım ile Instagram ve X’te dikkatleri üzerine çekti. Demirer, kucağında poşet poşet ekmeklerle verdiği pozu; “Diyetin ilk günü ben” notuyla takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
