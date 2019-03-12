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"BÖYLE BİR HABERİN ÇIKMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Özge Ulusoy'un ayrılık yaşadığı sevgilisi Faruk Çolakoğlu'yla aşk yaşamaya başladığı iddialarına ise Turanlı, "Çok üzüldüm böyle bir haberin çıkmasına. Faruk benim gerçekten arkadaşım. Benim her fotoğrafımı beğenen arkadaşımla 'aşk yaşıyor' diye haber yapılırsa, biz iş konuşamayız. Faruk benim arkadaşım. Bu haberler asılsız" cevabını verdi.