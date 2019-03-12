Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şirketin 4 kuşaktır kadınlar tarafından yönetildiğini belirten Sevgi Ataman, "Bugün otomotiv, sanayi, turizm, sigorta ve ziraat sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren büyük bir aileyiz. Bu ailede kadınların yeri çok büyük. Kaza yapıldığında karşısında kadın görenler rahatlıyor. Burada kadınlar motor, şanzıman konuşuyor. Fırsat verildiğinde her işin altından başarıyla kalkacaklarını gösteriyorlar" dedi.
Etkinlikte 7 yıllık bir döngünün başladığını anlatan ünlü astrolog ve oyuncu Hande Kazanova, önümüzdeki dönemde her şeyin değişeceğini ve bu değişim ile kadınların her alanda daha çok ön plana çıkacağını söyledi.
MAKYAJ KREASYONU HAZIRLIYOR
Davete katılan oyuncu Ceren Hindistan, objektiflere poz verdi. İki dizi projesinin senaryosunu okuduğunu söyleyen Hindistan, "Dizi projelerim dışında dünyaca ünlü bir kozmetik firmasından teklif aldım. Şimdi firma ile bir kreasyon hazırlığı içerisindeyiz. Onların yeni sezonda marka yüzü olacağım. Görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Bu projemizi tamamlayıp, bir an önce çıkarmak için gün sayıyorum" dedi.
"FARUK BENİM ARKADAŞIM"
Komedyen Ata Demirer'le sürpriz bir aşka yelken açtıktan kısa süre sonra ilişkisini sona erdiği öğrenilen Aslı Turanlı, ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin, "Ata Bey'le olan aşkınız neden bitti?" şeklindeki sorusuna, "Hiç konuşmak istemiyorum bu konuda" cevabını verdi.
"BÖYLE BİR HABERİN ÇIKMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM"
Özge Ulusoy'un ayrılık yaşadığı sevgilisi Faruk Çolakoğlu'yla aşk yaşamaya başladığı iddialarına ise Turanlı, "Çok üzüldüm böyle bir haberin çıkmasına. Faruk benim gerçekten arkadaşım. Benim her fotoğrafımı beğenen arkadaşımla 'aşk yaşıyor' diye haber yapılırsa, biz iş konuşamayız. Faruk benim arkadaşım. Bu haberler asılsız" cevabını verdi.
"MUTLU VE HUZURLUYUZ"
Geçtiğimiz sene yaşadıkları uzun birlikteliklerini noktalayan ve ilişkilerine tekrar bir şans vererek ilişkilerine geçtiğimiz ay tekrar devam etme kararı alan Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan çifti, davete el ele geldi. Ünlü ikili, "Mutlu ve huzurluyuz. Tiyatro, sinema projeleri derken bir koşuşturma içerisindeyiz. Birlikte ekran karşısına geçmemiz için bir reklam filmi teklifi aldık. Onun çalışmasını yapıyoruz" şeklindeki konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.