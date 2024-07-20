Ata Demirer ve Ebru Alkanat'tan yeni teknede deniz Keyfi
Ünlü komedyen Ata Demirer, arkadaşı Ebru Alkanat ile yeni aldığı 'Sevdalı' isimli teknesiyle Bodrum'un mavi sularında keyfini çıkardı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yeni aldığı 'Sevdalı' isimli teknesiyle tura çıkan Ata Demirer, Sosyal medya hesabından; "Geldi deli kankam" notuyla paylaştığı Ebru Alkanat ile dün Bodrum'da görüntülendi.
Sabah saatlerinde denize giren Ata Demirer 1 saat yalnız başına yüzdü. 1 saatlik deniz sefası sonrası tekneye, "Ebru" diye bağıran Demirer'e Alkanat'tan karşılık geldi.
Suya gelmesini söyleyen Ata Demirer, "Seni uyandırmaya kıyamadım, ben 1 saattir yüzüyorum" dedikten sonra Ebru Alkanat kendisini serin sulara bıraktı.