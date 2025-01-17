Gazze'de ateşkes resmi olarak imzalandı, İsrail Kabinesinin onayı bekleniyor İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes mutabakat metninin iki tarafın da katılımıyla resmî olarak imzalandığını duyurdu. Ancak ateşkesin tam anlamıyla yürürlüğe girmesi için İsrail kabinesinin onayından geçmesi gerekiyor. İsrail kabinesinin tüm üyeleriyle toplanması ise 18 Ocak Cumartesi günü akşamı gerçekleşecek.

Habertürk Giriş: 17.01.2025 - 04:59 Güncelleme: 17.01.2025 - 05:10 facebook

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