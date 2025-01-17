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        Haberler Dünya Ateşkes resmi olarak imzalandı | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkes resmi olarak imzalandı, İsrail Kabinesinin onayı bekleniyor

        İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes mutabakat metninin iki tarafın da katılımıyla resmî olarak imzalandığını duyurdu. Ancak ateşkesin tam anlamıyla yürürlüğe girmesi için İsrail kabinesinin onayından geçmesi gerekiyor. İsrail kabinesinin tüm üyeleriyle toplanması ise 18 Ocak Cumartesi günü akşamı gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 04:59 Güncelleme: 17.01.2025 - 05:10
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        Ateşkes resmi olarak imzalandı
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        İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes mutabakat metninin iki tarafın da katılımıyla resmî olarak imzalandığını duyurdu.

        The Times of İsrael gazetesine konuşan bir Arap yetkili, anlaşmanın çarşamba günü tamamlandığını ancak tarafların bazı konularda görüşmeye devam ettiğini bildirdi. Taraflar görüşmelerini tamamlayarak ateşkes metnini imzaladı. İmzalanan ateşkes metni, 17 Ocak Cuma günü sabahında İsrail kabinesine sunulacak. İsrail kabinesi 17 Ocak Cuma günü toplanacak ancak kabinenin tamamının toplanması 18 Ocak Cumartesi günü akşam günü gerçekleşecek. Ateşkes metninin cumartesi günü oylandıktan sonra 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi mümkün olacak.

        İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu perşembe günü kabineye sunulması beklenen ateşkes metninin imzalanmasını bekledi.

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