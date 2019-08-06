Atıl Kutoğlu'ndan Avusturya Dışişleri Bakanı şerefine davet

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yapacağı ziyaret öncesi, Atıl Kutoğlu’nun davetlisi olarak 1 günlüğüne Istanbul’a gelen, Avusturya’nın 2 ay öncesine kadar ki Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Boğaz’da ünlü modacının yakın dostları ve renkli isimlerle bir araya geldi.

Kutoğlu’nun Kneissl şerefine Ali Ünal’ın sahipliğinde Ortaköy Ruby’de verdiği davete, Prof. İlber Ortaylı, Dilek Sabancı, Ender Mermerci, Aslıgül Atasagun-Çebi, Heves Ekinci, Murat Çeçen, İTKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz gibi isimler katıldı.

Aynı zamanda tarihçi ve politolog olan, ve saygın uluslararası üniversiterde ders veren Kneissl’ın yazdığı birçok kitap bulunmakta. Karin Kneissl, Avusturya’da 2 ay önce gerçekleşen politik çalkantıda hükümet düşene kadar, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Avrupa Birliği ve Entegrasyon’dan Sorumlu Bakan görevlerini birlikte yürütüyordu.

Geçtiğimiz yaz evlenen Kneissl’ın Avusturya’daki düğününe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de özel konuk olarak katılmıştı. Türk modacı Atıl Kutoğlu’nun hem yakın dostu, hem de müşterisi olan Karin Kneissl’ın Avusturya’da eylül sonu gerçekleşecek yeni seçimler sonrası yine önemli bir göreve gelmesi bekleniyor.