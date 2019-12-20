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HaberlerYemek Yapma

Atom meze tarifi, nasıl yapılır?

Meze sofralarının sevilen lezzeti atom meze nasıl yapılır? soru merak edilmeye başladı. İşte atom meze tarifini sizler için araştırdık...

Atom meze

Atom Meze Tarifi, Nasıl Yapılır?

Atom Meze Nasıl Yapılır, Meze sofralarının en hoş başlangıcı, iyi sohbetlerin yoldaşı. Acısı atom etkisi yaratan mezeyi çatal bandırmaktan vazgeçemeyeceksiniz.

Atom Meze Tarifi Malzemeler:

  • 2,5 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • 5 adet kurutulmuş Arnavut biberi
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz

Atom Meze Yapılışı:

  • Bir kâsede ezilmiş sarımsak, yoğurt ve tuzu güzelce karıştırın.
  • Bir tava içerisinde sıvı yağı ve zeytinyağını kızdırın.
  • Kurutulmuş biberleri doğrayın ve erittiğiniz tavanın içerisine atın.
  • 3-4 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.
  • Yoğurtlu karışımın içerisine kızdırdığınız biberleri dökün.
  • Yağ karışımını yoğurdun üzerine döküp afiyetle tüketin.

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