Atom Meze Tarifi, Nasıl Yapılır?
Atom Meze Nasıl Yapılır, Meze sofralarının en hoş başlangıcı, iyi sohbetlerin yoldaşı. Acısı atom etkisi yaratan mezeyi çatal bandırmaktan vazgeçemeyeceksiniz.
Atom Meze Tarifi Malzemeler:
- 2,5 su bardağı süzme yoğurt
- 1 diş ezilmiş sarımsak
- 5 adet kurutulmuş Arnavut biberi
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
Atom Meze Yapılışı:
- Bir kâsede ezilmiş sarımsak, yoğurt ve tuzu güzelce karıştırın.
- Bir tava içerisinde sıvı yağı ve zeytinyağını kızdırın.
- Kurutulmuş biberleri doğrayın ve erittiğiniz tavanın içerisine atın.
- 3-4 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.
- Yoğurtlu karışımın içerisine kızdırdığınız biberleri dökün.
- Yağ karışımını yoğurdun üzerine döküp afiyetle tüketin.
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