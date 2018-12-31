Yılbaşında ATV'de hangi programlar var? Yılbaşına sayılı saatler kala evlerinde yılbaşı eğlencesi yapacak vatandaşlar televizyon programları araştırıyor. Birbirinden eğlenceli yarışmalar, konserler, diziler ve filmlerin olacağı yılbaşı gecesinde ATV yayın akışında neler var? İşte, 31 Aralık ATV yayın akışı...

31 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Özel Bölüm

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

01:00 Titanik Yabancı Sinema

04:20 Benimle Evlenir Misin? Yabancı Sinema

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