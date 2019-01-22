22 Ocak ATV yayın akışında neler var? sorusu hem diziseverler hem de futbolseverler tarafından soruluyor. Nedeni ise bu akşama ertelenen Boluspor - Galatasaray maçı ile 3 haftalık aranın ardından yeni bölümü yayınlanacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi. ATV yayın akışı haberimizde.

ATV YAYIN AKIŞI - 22 OCAK

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Boluspor - Galatasaray

21.45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. Bölüm

01.30 Beni Bırakma

03.45 Ağlama Anne

05.45 Aşk ve Mavi