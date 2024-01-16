AUZEF final sonucu sorgulama ekranı! 2024 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sonucu sorgulama ekranı! 2024 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 oturum şeklinde yüz yüze uygulanan sınavlar 6-7 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "2024 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

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AUZEF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bitirme (final) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.