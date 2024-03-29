Ava giderken avlanıyordu!
Diyarbakır'da balık avlamak isterken boynuna serpme ağ dolanıp suya düşen Askeri Kaya'yı boğulmaktan arkadaşları son anda kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 29.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:35
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Ava giderken avlanmak deyimi az kalsın gerçek olacaktı.
2
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Askeri Kaya, arkaşlarıyla balık avlamak için Ambar Çayı'na gitti.
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Askeri Kaya'nın balıkları yakalamak için suya attığı serpme ağ, boynuna dolandı.