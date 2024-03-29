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        Haberler Gündem Güncel Ava giderken avlanıyordu!

        Ava giderken avlanıyordu!

        Diyarbakır'da balık avlamak isterken boynuna serpme ağ dolanıp suya düşen Askeri Kaya'yı boğulmaktan arkadaşları son anda kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:35
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        Ava giderken avlanmak deyimi az kalsın gerçek olacaktı.

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        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Askeri Kaya, arkaşlarıyla balık avlamak için Ambar Çayı'na gitti.

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        Askeri Kaya'nın balıkları yakalamak için suya attığı serpme ağ, boynuna dolandı.

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        Suya düşüp boğulma tehlikesi geçiren Kaya'yı, arkadaşları çaydan güçlükle çıkarıp kurtardı.

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        O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

        #Diyarbakır
        #balık avı
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