Avatar, 2009 ABD yapımı destansı bilimkurgu filmi. Filmin senaryosu; Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron tarafından yazıldı ve yine kendisi tarafından yönetildi.
18 Aralık 2009 tarihinde gösterime girdi. Aynı zamanda tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu elinde bulunduruyor. Peki, Avatar filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...
AVATAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na’vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir.
Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na’vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora’ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora’ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Bu sırada Na’vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir.
AVATAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Jake Sully - Sam Worthington
Albay Miles Quaritch - Stephen Lang
Dr. Grace Augustine - Sigourney Weaver
Trudy Chacón - Michelle Rodriguez
Parker Selfridge - Giovanni Ribisi
Dr. Norm Spellman - Joel David Moore
Dr. Max Patel - Dileep Rao
AVATAR FİLMİ YENİDEN VİZYONDA
2009 yapımı bilim kurgu filmi, 23 Eylül günü yeniden vizyona girdi. İlk matineyi kaçıranlar, Avatar'ı 4K olarak seyretme şansı yakalayacak.
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