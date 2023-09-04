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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Avcılar'da sahte oksijen maskeli dilenci! Üzerinden 1733 lira çıktı

        Sahte oksijen maskeli dilenci! Üzerinden 1733 lira çıktı

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde zabıta ekipleri, tekerlekli sandalyede yüzünde oksijen maskeli çocuğuyla dilenen kadının üzerinden yaptığı aramada 1733 lira buldu. Kadının çocuğa sahte oksijen maskesi taktığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:57
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        Sahte oksijen maskeli dilenci! Üzerinden 1733 lira çıktı
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        Avcılar'da tekerlekli sandalyeye oturttuğu çocuğun yüzüne sahte oksijen maskesi takarak dilenen kadın zabıta ekiplerine yakalandı. Kadının üzerinde yapılan aramada bin 733 lira ele geçirildi.

        Avcılar Belediyesi Zabıta ekibi, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde yüzüne sahte oksijen maskesi takılı çocuğu tekerlekli sandalyeye koyarak dilenen kadını gördü.

        Polise de haber veren zabıta ekipleri, kadını Avcılar Belediyesi'ne götürdü. Burada yapılan aramada kadının üzerinden bin 733 lira bulundu. Kadına, Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

        Avcılar Belediyesi Zabıta görevlisi Ercan Ateş, "Vatandaşlarımızdan çocukları istismar eden bu gibi kişilerin duygu sömürüsü yaptığını gördüklerinde bize bildirmelerini bekliyoruz" dedi.

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