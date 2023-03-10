Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 155, Akbayır Mahallesi'nde 20 ve Afşin ilçesinde de 50 olmak üzere 225 konteyner yerleşkesi hazırlayarak depremzedelerin hizmetine sunan Avrupa Türk Toplumu, son olarak Hatay'a da 100 konteynerlik barınma alanı hazırladı.