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Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik yaşam alanı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, Avrupa Türk Toplumunun destekleriyle oluşturulan 100 konteynerlik yerleşkenin açılmasında son aşamaya gelindi

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AA
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yurt dışında yaşayan Türkler de depremzedelere yardımda bulunmak için harekete geçti.
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı

    Yaşanan afetin ardından Avrupa Türk Toplumu, topladığı nakdi yardımlarla konteyner yerleşkeler inşa etme kararı aldı.
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı

    TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyon Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın koordinesinde ve destekleriyle bir araya gelen Türkler, içinde duş, tuvalet, mutfak evyesinin de bulunduğu konteynerler yaptırdı.
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 155, Akbayır Mahallesi'nde 20 ve Afşin ilçesinde de 50 olmak üzere 225 konteyner yerleşkesi hazırlayarak depremzedelerin hizmetine sunan Avrupa Türk Toplumu, son olarak Hatay'a da 100 konteynerlik barınma alanı hazırladı.
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı

    Avrupa Türk Toplumu, Konya Konteyner Kent içinde kendilerine tahsis edilen alana 100 konteyner yerleştirdi. Altyapısı Konya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan kente yerleştirilen konteynerler, 21 metrekarelik bir yaşam alanı sunacak.
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı

    Kullanım alanlarının yanı sıra konteynerlerde bir ailenin ihtiyacı olan yatak, mobilya, ısıtıcı, sıcak su da yer alacak. İlk etapta 4 kişilik erzak ihtiyacı, hijyen kiti de bulunacak konteynerlerde kalacak depremzedeler, Konya Konteyner Kent'teki mescit, sosyal market, çocuk oyun alanlarından da faydalanabilecek.
  • Avrupa'da yaşayan Türkler'den Hatay'da 100 konteynerlik yaşam alanı

    Hazırlıkları son aşamaya gelen yaşam alanında, AFAD'ın koordinesinde afetzedeler ağırlanmaya başlanacak.

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