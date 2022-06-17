Ukrayna'ya desteklerinin yanı sıra Rusya ile de tüm iletişim kanallarını açık tutmaları gerektiğinden ve Ukrayna-Rusya müzakerelerinin sürmesi gerektiğini bahseden Macron, "Ukrayna'nın kendi kaderini belirlemesi için gereken her şeyi yapacağız. Hangi noktada savaşı durduracağına hangi noktada müzakere masasına oturacağına Ukrayna karar verecek. Zelenskiy ile görüşmelerimizde bundan yola çıkarak Ukrayna’nın hangi koşullarda barışı getireceğini ele alıyoruz" dedi.