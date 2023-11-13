Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti, uçaklar için kırmızı kod verildi!

Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti, uçaklar için kırmızı kod verildi!

Sicilya Adası'nda yüksekliği 3 bin 300 metre civarında olan Etna Yanardağı, dün akşamüstü kül ve lav püskürtmeye başladı.

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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya şubesinin açıklamasında, Etna'nın güneydoğusundaki kraterden güçlü bir lav akışı olduğu ve yanardağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.