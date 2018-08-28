Avrupa'nın en büyük sokak etkinliği Notting Hill Karnavalı sürüyor

Londra'da kutlanan ve Avrupa'nın en büyük sokak etkinliği sayılan Notting Hill Karnavalı çeşitli etkinliklerle devam ediyor. 1966 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen Notting Hill Karnavalı, renkli görüntülerle ilgi topluyor