Son dönemde Yahudi karşıtı ve ırkçı söylemleriyle eleştirilerin odağında olan ABD'li rapçi Kanye West, yeni şarkısı nedeniyle Avustralya vize hakkını kaybetti. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, ülkenin resmi yayın kuruluşu ABC News'a konuşarak, eşi Bianca Censori'nin ailesinin yaşadığı Melbourne kentine sık sık seyahat eden rapçinin vizesinin yakın zamanda yayınlanan 'Heil Hitler' adlı şarkısı nedeniyle vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

İsmini, II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da iktidara gelen Adolf Hitler'in Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi'nin destekçilerinin kullandığı slogandan alan şarkının Nazi değerlerini övdüğünü savunan Burke, şarkı sözlerinin antisemitik ifadeler içerdiğini vurguladı.

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ANTİSEMİTİK YORUMLARI NEDENİYLE SIK SIK ELEŞTİRİLİYOR

Ekim 2022'de yasal olarak adını 'Ye' olarak değiştiren West, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle X ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra sağcı sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı vermişti.

Aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda da West, Hitler'i övmek de dahil antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.