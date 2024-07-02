Avusturya - Türkiye maçı CANLI YAYIN Avusturya - Türkiye maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı. Bu turu geçen ekip 6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile çeyrek final mücadelesine çıkacak. Avusturya - Türkiye mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

Ajanslar Giriş: 02.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 02.07.2024 - 20:59 facebook

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