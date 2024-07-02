Avusturya - Türkiye maçı CANLI YAYIN
Avusturya - Türkiye maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı. Bu turu geçen ekip 6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile çeyrek final mücadelesine çıkacak. Avusturya - Türkiye mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Leipzig
HAKEM: Artur Soares
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.
Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.
Bu turu geçen ekip 6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile çeyrek final mücadelesine çıkacak.
A MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, maçta forma giyemiyor.
Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemiyor.
A MİLLİ TAKIM 630. MAÇINDA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 630'uncu müsabakaya çıkıyor.
Türkiye, 101 yıllık tarihinde 344'ü resmi, 285'i özel toplam 629 maç oynayıp, biri hükmen 244 galibiyet, 148 beraberlik ve 237 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 87'si ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 858 gol attı, kalesinde 902 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 629 karşılaşmanın 545'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
AVUSTURYA İLE 18. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya geliyor.
İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.
10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.
SON MAÇTA FARKLI YENİLGİ
A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı.
Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.
Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.
A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.