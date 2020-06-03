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Aycan Yanaç kimdir? 2020 Survivor Aycan Yanaç nereli, kaç yaşında?

Aycan Yanaç, dün akşam Survivor 2020'den elenmesi ile gündeme geldi. Türkiye A Milli Kadın Futbol takımında forvet olarak forma giyen Aycan Yanaç, şüphesiz Surivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. Peki Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli?

Aycan Yanaç

Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç nereli? soruları, Survivor'dan elenmesi ile gündeme geldi. Aycan Yanaç, Survivor 2020 Ülüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler Takımı'nda yer alan iddialı isimler arasında bulunuyordu. Aycan Yanaç'ın kısaca hayatı ve futbol kariyeri haberimizde.

AYCAN YANAÇ KİMDİR? NERELİ?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

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