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        Ayçiçek yağının kaderi üç üreticiye bağlı

        Ayçiçek yağı, ev mutfaklarından gıda fabrikalarına kadar dünyanın en çok tüketilen yemeklik yağlarından biridir ve üretimi büyük ölçüde az sayıda bölgede yoğunlaşmıştır. Küresel üretimde %33 payla Rusya ilk sırada yer alırken, onu %23 ile Ukrayna ve %15 ile Avrupa Birliği takip ediyor. Bu üç üretici birlikte dünya ayçiçek yağı üretiminin %70'inden fazlasını gerçekleştiriyor. Bu durum, küresel arzın jeopolitik gelişmelere ve hava koşullarına bağlı aksaklıklara karşı oldukça hassas olmasına neden oluyor.

        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:42 Güncelleme:
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        #Ayçiçek yağı üretimi
        #ayçiçek yağı

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