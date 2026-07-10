Ayçiçek yağının kaderi üç üreticiye bağlı
Ayçiçek yağı, ev mutfaklarından gıda fabrikalarına kadar dünyanın en çok tüketilen yemeklik yağlarından biridir ve üretimi büyük ölçüde az sayıda bölgede yoğunlaşmıştır. Küresel üretimde %33 payla Rusya ilk sırada yer alırken, onu %23 ile Ukrayna ve %15 ile Avrupa Birliği takip ediyor. Bu üç üretici birlikte dünya ayçiçek yağı üretiminin %70'inden fazlasını gerçekleştiriyor. Bu durum, küresel arzın jeopolitik gelişmelere ve hava koşullarına bağlı aksaklıklara karşı oldukça hassas olmasına neden oluyor.
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:42 Güncelleme: