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Aydemir Akbaş: Kansere yakalandım

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzücü haber geldi. 86 yaşındaki Akbaş, kansere yakalandığını açıkladı

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  • Aydemir Akbaş kansere yakalandı! Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu nasıl, tedaviye başladı mı? - Son Dakika Magazin haberleri

    Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi. Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurdu.
  • Aydemir Akbaş kansere yakalandı! Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu nasıl, tedaviye başladı mı? - Son Dakika Magazin haberleri

    Akbaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı.
  • Aydemir Akbaş kansere yakalandı! Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu nasıl, tedaviye başladı mı? - Son Dakika Magazin haberleri

    Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.
  • Aydemir Akbaş kansere yakalandı! Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu nasıl, tedaviye başladı mı? - Son Dakika Magazin haberleri

    Usta oyuncuya sevenlerinden destek mesajları geldi.

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