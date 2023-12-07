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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da iki aile arasında kavgada: 17 tutuklama

        Aydın'da iki aile arasında kavgada: 17 tutuklama

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında, biri ağır 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 05:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 05:18
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        Aydın'da iki aile arasında kavgada: 17 tutuklama
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        Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında kent merkezinde çıkan kavganın ardından gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 3 kişi de serbest bırakıldı.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan 2 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        OLAY

        Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, 4 Aralık'ta kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başlamış, tarafların birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdığı kavgada biri ağır 11 kişi yaralanmıştı.

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        #Aydın
        #Buharkent
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