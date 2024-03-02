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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Aydın'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Aydın Didim'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 00:48 Güncelleme: 02.03.2024 - 00:48
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        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

        İ.D. (60) idaresindeki otomobil, Milas-Söke karayolunun Bafa Gölü yakınlarında bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçtaki Güllü D’nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki T.D. (30), ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Aydın
        #didim
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